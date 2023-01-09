القبض على متهم خطير في السودان





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت مكافحة مباحث التموين في السودان، عن ضبط متّهم ينشط في الاتجار بالآثار وتهريبها.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأثنين، أنّ معلومات توّفرت لدى شعبة مباحث التجارة بوجود شخص يعمل في الإتجار بالآثار.

وأتمّ” تمّ تعيين فريق ميداني مختصّ لهذه المهمة وبعد الرصد والمتابعة التي استمرت لأكثر من 20 يومًا بإشراف رئيس الشعبة ومتابعة لصيقة لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين”.

وأردف” تمّ تحديد ساعة الصفر بتنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط عدد 15قطعة أثرية بحوزة المتّهم جنوب المدينة الرياضية بالعاصمة الخرطوم”.

باج نيوز