فضيحة لاعبي مونديال قطر 2022.. ملكة جمال كرواتيا :”لاعبون تقربوا مني”





ازدادت شعبية ملكة جمال كرواتيا السابقة “إيفانا نول” منذ نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكشفت للتو أن مليار شخص زاروا صفحتها في ديسمبر وحده.

ولفتت عارضة الأزياء العالمية ، البالغة من العمر 30 عامًا الأنظار لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل ، حيث ظهرت في المدرجات مرتدية ملابس ضيقة ، تمثل علم كرواتيا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقد جذبت أزياء ملكة جمال كرواتيا في كأس العالم الذي أقيم في قطر 2022 أعين اللاعبين في البطولة الذين اتجهوا إلى صندوق الرسائل الخاصة بها على الانستجرام، في محاولة لـ ملاطفتها والتقرب منها.

وكشفت نول، أن صندوق الوارد الخاص بها قد غمر بـ رسائل نجوم كرة القدم خلال كأس العالم في مقابلة مع Barstool Sports.

عندما سألت عما إذا كان اللاعبون قد اتصلوا بها أو تواصلوا معها:” أجابت بشكل قاطع: “نعم! أتذكر بعض اللاعبين الذين أرسلوا رسائل كيف حالك، وغيرها من رسائل الإعجاب، كما حاولوا التقرب مني”.

وامتنعت إيفانا عن الكشف عن أسماء اللاعبين المعنيين، لكنها أوضحت أن بعض النجوم الذين لعبوا لفرق كرواتيا راسلوها خلال البطولة، حيث كانوا يراسلونها ليقولوا لها آسفا على فوزلهم على بلدها قبل إقامة المباراة، وقد أشارت لأحد نجوم المنتخب البلجيكي واكتفت بالقول بأنه لاعب كبير ومفاجأة كان من بين اللاعبين الذين حاولوا التقرب مني.

لكنها رفضت الرد على اللاعبين حتى تغلبت كرواتيا على خصمهم قبل خروجهم من الدور نصف النهائي أمام الأرجنتين الفائزة بالبطولة.

صدى البلد