بالفيديو..كيم كارداشيان تصدم جمهورها بشعرها الحقيقي





تعرف نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” بجمالها المختلف والجذاب وحرصها المستمر على إظهار مفاتنها، والظهور بأفضل صورة أمام الجمهور ومحبيها.

من المعروف أن نجمة تلفزيون الواقع تظهر بشكل مستمرّ بألوان شعر عديدة وتسريحات مختلفة، وتسعى بشكل مستمر على ملاحقة الموضة وتطوراتها، ومن أبرز ميزات كارداشيان الجمالية، شعرها اللامع والحيوي.

إلا أن الصدمة التي اكتشفها الجمهور هو اكتشافهم أن شعر كارداشيان اللامع والصحي والكثيف ما هو الا خدعة، حيث انها عبارة عن وصلات، وشعرها الحقيقي يعاني العديد من المشاكل مثل تقصف أطرافه، وذلك بعد انتشار فيديو تظهر فيه بشعرها الطبيعي.

وتداول الجمهور مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت ابنتها هي من تصوّر من فيديو الهاتف ودون أي ترتيب مسبق مع والدتها.

وعبر الجمهور عن صدمتهم لمثل هذه الخدع، لا سيما بسبب تأثير المشاهير الكبير على ثقة الفتيات بأنفسهن.

الأمارات نيوز