السجن (4) سنوات في مواجهة مدير كنترول





قضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، بالسجن (٤) سنوات في مواجهة معلم بالمرحلة الثانوية، بعد إدانته بحل امتحانات الشهادة السودانية لعام ٢٠٢٢لأحد الطلاب الممتحنين والغرامة (٥٠٠) ألف جنيه. وأصدرت المحكمة التي انعقدت أمس الاثنين، حكماً بالسجن ستة أشهر في مواجهة الطالب الذي تم حل الامتحانات له، ولإدانته بتقديم مبلغ (٣٢٠) ألف جنيه رشوة للمتهم الأول مدير الكنترول مقابل حل امتحانات الشهادة الثانوية. وكانت المحكمة فصلت الاتهام في مواجهة والد الطالب المتهم الثاني بعد تعذر القبض عليه بسبب وجوده خارج البلاد.

وكانت لجنة امتحانات السودان قد دونت بلاغاً ضد مدير مركز امتحانات مدرسة ثانوية حكومية بالخرطوم، بعد أن وجدت ورقتي إجابة في امتحان الجغرافيا باسم ذات الطالب بخطين مختلفين، مما دفعها لمراجعة المدرسة وعثرت على ورقة الإجابة الأصلية في المادة التي سبقت امتحان الجغرافيا بدرج الكنترول، ولاحقاً سجل المتهم اعترافاً قضائياً باتفاقه مع الطالب ووالده على حل الامتحان نظير مقابل مادي، وأحالت النيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوراق القضية لمحكمة الإرهاب التي فصلت في القضية.

الخرطوم ـ مثاني أشقر

صحيفة الحراك السياسي