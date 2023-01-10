إحباط تهريب 700 جوال دقيق وذرة





ذلك من خلال عمليات الأطواف التي تنفذها إدارة مكافحة التهريب.

أعلنت مكافحة التهريب بشرق دارفور، عن إحباط محاولة تهريب 700 جوال دقيق و164 جوال ذرة تهريب صادر إلى إحدى دول الجوار بجانب كميات كبيرة من الأدوية البشرية والمواد الغذائية بمنطقتي الرقيبات وأم مطارف

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب شرق دارفور، الصادق أحمد موسى، إنّ قواته بمنطقة أبو مطارق تمكّنت من ضبط عربة لاندكروزر، تحمل أدوية بشرية مختلفة تضمّنت 20 ألف حبة.

وأشار إلى ضبط لورى يحمل 164 جوال ذرة صادر لإحدى دول الجوار بجانب ضبط عدد 700 جوال دقيق.

وأفصح عن ضبط 11500 حقنة (سامسون) تم وضعها داخل (1000) كرتونة بسكويت ومواد غذائية وحلويات بمنطقة الرقيبات الحدودي، موضحاً إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

باج نيوز