شاهد فيديو طريف لعامل في ورشة يصيب صاحب العمل بلوح حديدي مرتين بطريقة غريبة





وثق مقطع فيديو طريف حدث في ورشة ميكانيكا بعدما تعرض صاحب العمل لإصابة مرتين من نفس الخطأ على يد أحد العاملين لديه.

وأظهر الفيديو صاحب العمل يجلس على كرسي وينظر في هاتفه المحمول بينما يقوم العامل بإيقاف لوح حديدي محاولاً إسناده على باب الورشة لكن اللوح سقط على أطراف أصابع قدم صاحب العمل.

وبعد لحظات قام العامل بإيقاف اللوح مرة أخرى وبنفس الطريقة أثناء دخول زميله ، لكن اللوح سقط مجددا على صاحب العمل مصيباً مؤخرة رأسه.

صحيفة المرصد