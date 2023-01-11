نسبة مخيفه للإصابة بالسكري بين الشباب والأطفال عالمياً





قرع أطباء وباحثون من الولايات المتحدة جرس الإنذار، فيما يتعلق بالنسبة المخيفة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الشباب والأطفال .

وأثارت دراسة حديثة القلق خاصة مع توقعات الباحثين لإصابة كبيرة بالسكري بنوعيه الأول والثاني بين الشباب، قد تصل لأكثر من نصف مليون حالة خلال العقود الثلاثة القادمة.

وحذرت مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة من ارتفاع غير مسبوق للإصابة بمرض السكري النوع الثاني بين الشباب، مشيرة إلى ارتفاع دراماتيكي للإصابة بالسكري بين الشباب والمراهقين والأطفال في العقود الثلاثة الأخيرة، مما يجعله المرض الأكثر شيوعاً لدى هذه الفئات العمرية.

وأكدت الدراسة أن أكثر من نصف مليار شخص من جملة عدد سكان العالم الذي تجاوز عتبة الثماني مليارات نسمة يعاني من مرض السكري على اختلاف أنواعه ، والرقم بحسب الخبراء قابل للارتفاع خاصة في الفئات العمرية الصغيرة.

وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة “ديابيتيس كير” أن الاتجاه التصاعدي للإصابة بالنوع الثاني من السكري قد يمثل زيادة مقدارها سبعمئة في المئة للإصابات بين الشباب، وهو الأمر الذي يترتب عليه مستقبلا تدهورا كبيرا في الصحة العامة وفي كيفية التجاوب الطبي تجاه هذا العدد الهائل من الإصابات.

تقارير عالمية أشارت سابقاً إلى أن السكري من النوع الثاني بات أحد المشكلات الصحية التي تتصدر قائمة الأمراض الشبابية في دول عدة بعد أن كان سابقا يوصف بأنه “سكري الشيخوخة” ويرتبط بكبار السن ويعزو الباحثون هذا الارتفاع الكبير نتيجة الاعتماد على الوجبات السريعة وارتفاع الطلب عليها بين الأطفال والمراهقين.

واكد استشاري السكري والغدد الصماء الدكتور علاء الدين صغير، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” أنه في “30” سنة الأخيرة زادت حالات النمط الثاني من السكري بسبب زيادة الوزن مما يجب الانتباه لوزن الطفل، وتلون ثنايا الجلد التي تدل على مقاومة الأنسولين وأشار إلى أن الخيار الدوائي ليس الخيار الأول، لذلك ينصح الأطباء بتخفيف الوزن وتغيير نمط الحياة.