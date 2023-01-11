إصدار الحكم بشأن”الجريمة البشعة”





وفق ما أشار، فإنّ الجريمة تمّت جوار الترعة.

أصدرت محكمة في السودان، حكمًا بالسجن المؤبّد والجلد مائة جلدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه تحصل بالطريق المدني في مواجهة اثنين من المتهمين، قاما بنهب شنطة بها مبالغ نقدية وموبايل من فتاة واغتصابها بالتناوب بمنطقة دار السلام جوار الترعة.

ووفقًا لإعلام شرطة الخرطوم، فإنّ شرطة قسم الحاج يوسف كانت قد تلّقت بلاغًا من الشاكية بالواقعة وتمّ فتح البلاغ واتّخاذ كافة الإجراءات القانونية من البحث والتقصي أسفرت عن القبض على المتهمين، وباستجوابهما أقرّا بالجريمة، وتمّ تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين.

وأشار إلى أنّه تمّ اتّخاذ كافة الإجراءات الشرطية والفنية وأخذ القرائن ومن ثم تلخيص البلاغ وتحويله للمحكمة التي أصدرت حكمها في القضية.

باج نيوز