سياسي “روسي”: بوتين سيموت في أكتوبر





توقع سياسي روسي معارض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُقتل على أيدي المطلعين على الكرملين بحلول أكتوبر.

ويعتقد إيليا بونوماريف ، العضو الوحيد في البرلمان الروسي الذي صوت ضد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 ، أن تراجع الدعم والخوف من محاكمة محتملة لجرائم الحرب قد يعني أن بوتين سيقتل هذا العام على يد دائرته المقربة. حسب “الديلي ميل”.

كان السياسي عضوًا في مجلس الدوما من عام 2007 إلى عام 2016 ، لكنه يعيش الآن في أوكرانيا ، حيث يقود حركة جديدة يأمل أن تحول روسيا إلى ديمقراطية حديثة.

قال لمجلة نيوزويك: “ تكمن قوة بوتين في وضعه باعتباره الشخص الذي لا يقهر. كان عام 2022 هو العام الذي بدأ فيه هذا الموقف في التراجع. ما زالت توقعاتي أنه لن يرى عيد ميلاده القادم.

وتابع: من الواضح أن حلمي الشخصي هو أن أراه في لاهاي ولكني لا أعتقد أنه سيحقق ذلك، لن يسمح له من حوله بالذهاب إلى لاهاي ، لأن شهادته قد تكون ضارة جدًا بالنسبة لهم. سوف يقتل.

صحيفة المرصد