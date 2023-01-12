السودان.. الحكم بالسجن المؤبّد ومصادرة عربة لمتهم خطير





في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات لقطع الطريق على الشبكات.

أصدرت محكمة في السودان، حكمًا بالسجن المؤبّد ومصادرة عربة لوري وغرامة 200 ألف جنيه، أو السجن ستة أشهر

وسابقًا،أعلنت مكافحة المخدّرات في القضارف، عن إلقاء القبض على أخطر مروّجي الشاشمندي بمنطقة الفاو.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الخميس، إنّه توّفرت معلومة للفرعية بوجود أشخاص ينشطون في ترويج الحشيش.

وأوضح أنّه على إثرها تمّ تكوين فريق محترف، وعمل على رصد وجمع المعلومات بعمل كمين محكم أوقعهم في قبضته.

باج نيوز