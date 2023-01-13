بعد تخفيض الأسعار الخرطوم تفرض (45) جنيهًا كرسوم على جالون الوقود





نفذت محطات الخدمة بولاية الخرطوم أمس الخميس قرار وزارة النفط بتخفيض أسعار الوقود، لكن تفاجاً المواطنون بزيادة لتر البنزين إلى (508) جنيهات، بدلًا عن (498) الذي أعلنته الوزارة أمس، وذلك بزيادة (10) جنيهات على اللتر و(45) جنيهًا للجالون.

وكشفت جولة ميدانية لـ(السوداني) عن تطبيق تخفيض الوقود، وأبلغ عاملون بالمحطات الصحيفة بان الزيادة التي طرأت على السعر هي عبارة عن رسوم لصالح الولاية وتبلغ (10) جنيهات علي اللتر الواحد، ليبلغ سعر الجالون بعد التخفيض (2,286) جنيهًا، بدلًا عن (2790) جنيهًا، وبذلك تتحصل الولاية على 45 جنيهًا على الجالون الواحد، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تختلف بين ولاية وأخرى.

وأعلنت وزارة الطاقة فى تعميم أصدرته أمس خفض أسعار الوقود اعتبارًا من الخميس ليكون لتر البنزين 498 جنيهًا بدلًا عن 620 ولتر الجاولين 620 جنيهًا بدلًا عن 660 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تجيء في إطار سياسة الوزارة في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية.