القبض على مواطن في السعودية لنشره مقطعًا مصورًا





حيث وجهت له تّهمًا تتضمّن الإساءة.

اعتقلت السلطات السعودية المختصة مواطنا كان قد أقدم على نشر مقطع فيديو صور في أحد الأحياء الشعبية في مدينة جدة، غربي البلاد، حيث وجهت له تهما تتضمن الإساءة إلى سمعة أهالي هذا الحي.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن شرطة محافظة جدة قد اعتقلت مواطنا لم يتم الكشف عن هويته لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا “مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يسيء فيه لسكان أحد أحياء المحافظة والجهات المختصة”.

ويظهر في الفيديو الذي جرى تداوله على مقاطع التواصل الاجتماعي صوت شخص يقول: “أنا آلان في الكيلو 14 شمالي أو فيما يسمى حارة الشبو، وهي الحارة التي يتم فيها إنتاج مخدر الشبو”.

وتابع المتحدث وهو يصور أحد الأشخاص جالسا على الأرض: “هذا أحد ضحايا الشبو.. هذه الحارة هي التي تنتج الشبو لمدينة جدة.. كان الله بعون رجال الأمن وأجهزة الأمن ورجال مكافحة المخدرات”.

باج نيوز