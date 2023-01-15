بالفيديو.. بسبب طريقة حديثها مع الضيف.. إيقاف مذيعة شهيرة وإحالتها للتحقيق





قررت قناة “النهار” المصرية،وقف برنامج “الجمهورية الجديدة” وكذلك إيقاف مقدمة البرنامج المذيعة منى العمدة عن العمل وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق.

وأفادت القناة في بيان “إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي”.

وجاء قرار وقف برنامج “الجمهورية الجديدة” بعد تداول فيديوهات خاصة بالبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بإحدى الحلقات التي تناقش فيها الإعلامية منى العمدة أهمية العاصمة الإدارية خلال البرنامج.

وتضمنت التعليقات على الفيديوهات المتداولة للإعلامية منى العمدة أن طريقة حديثها للضيف ونبرة صوتها لا تليق بالعمل الإعلامي.

رؤية رجل محب للوطن المهندس محمد همام في العاصمة الإدارية الجديدة#هنا_الجمهورية_الجديدة#منى_العمدة pic.twitter.com/SeZgXNUBmf — منى العمدة (@monaelomdaa) January 10, 2023

صحيفة المرصد