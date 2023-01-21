لهذا السبب انسحبت منة شلبي من فيلم “بيت الروبي”





ردَّ المخرج المصري بيتر ميمي، على الجدل المثار حول السبب وراء انسحاب مواطنته الفنانة منة شلبي من فيلم “بيت الروبي”.

وأُثير أن سبب تأخير بدء تصوير الفيلم، هو قضية محاكمة بطلته الفنانة منة شلبي، بعد القبض عليها في مطار القاهرة، بدعوى حيازة مخدرات، قبل أن يحكم عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ؛ وهو ما أدى لاستبعادها من العمل.

وكشف ميمي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السبب وراء انسحاب “منة” من بيت “الروبي” هو مواعيد التصوير.

وقال: “رجاءً، محدش يكتب عن حاجة من غير ما يتأكد.. منة شلبي اعتذرت عن فيلم الروبي لأن مواعيد تصوير مسلسلها تداخلت مع مواعيد تصوير الفيلم”.

وتابع: “حاولنا كثيرًا أن ننسق المواعيد، لكن الموضوع كان صعبًا، وده السبب إنه منة اعتذرت عن الفيلم.. زي أي شغل مبنقدرش ننسق فيه المواعيد.. وجب التوضيح”.

وبعد تأخر طويل قارب الشهر، انطلقت في القاهرة عمليات تصوير فيلم “بيت الروبي”، المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

واختار “ميمي” الفنانة اللبنانية “نور” لتحل مكان منة شلبي، بعد اعتذار الأخيرة عن المشاركة في الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا الاجتماعية، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، الفنانة دنيا سمير غانم، وهو من تأليف محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج “سينرجي”.

كما تخوض “منة” مسلسل “تغيير جو”، بطولة أحمد مالك، وإياد نصار، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل.

والمسلسل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبوعوف، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023.

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