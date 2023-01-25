الشرطة العسكرية تتدخل بسبب الفنان ود الاشبة





إضطر عريس احتفى بزواجه مؤخرا في كنور بالقرب من مدينة عطبرة للاستعانة بالشرطة و شرطة عسكرية لحفظ النظام في حفل زواجه بعد ان تدافع المئات لموقع الحفل بسبب الفنان بلة ود الاشبة بحسب موقع نبض السودان

و بعد ارتفاع و زيادة شهرة ود الاشبة في الفترة الاخيرة لم ينتظر احدا في القرية المجاورة لعطبرة و ما احاط بها من بقاع لانتظار رقاع الدعوة للعرس و تدافع المئات لحضور حفل ود الاشبة و تحول مكان العرس الى زحام و جمهور لا مثيل له الا في مباريات كرة القدم شديدة التنافس.

صحيفة الصيحة