الحلنقي يشرع في مقاضاة الفنان محمد الأمين





شرع الشاعر “إسحق الحلنقي” في مقاضاة الفنان الموسيقار محمد الأمين بسبب ترديده أغنية (بتتعلم من الأيام) خلال حفله الأخير بدولة الإمارات العربية، وقال الحلنقي في تصريحات صحفية من دبي إن عقد هذه الأغنية انتهى منذ فترة طويلة ولم يحرص ود الأمين على تجديد العقد، وأشار حلنقي إلى أنه مضطر لاتخاذ الإجراء القانوني تجاه التعدي لأن محمد الأمين استمرأ الأمر..

ويرى “الحلنقي” أن هذا الموقف فيه عدم تقدير في ظل المساعي التي تبذل هنا وهناك لتأكيد أهمية الحقوق الأدبية والمادية بالنسبة لأصحاب الحقوق الأصيلة..

وقال الحلنقي إن الفنان أبو عركي البخيت عندما أقام حفله الأخير في الأول من يناير الماضي اتصل بكل الشعراء الذين تغنى بأعمالهم في الحفل،و أرسل لهم حقوقهم المالية كاملة اعترافاً واحتراماً بحقوق الملكية الفكرية، وفي هذا تقدير كبير من عركي للشعراء الذين يتعامل معهم، وأشار إلى أن ذات الأمر تكرر من الراحل الكابلي قبل سنوات طويلة بعد أن عاد من رحلة فنية خارج السودان وفور عودته أعطى الشعراء حقوقهم، وقال الحلنقي إن هناك قوانين تنظم العلاقة بين الشاعر والفنان ويجب أن تحترم حتى يستمر التعاون بين الطرفين طالما أن هناك طرف يتكسب من الأعمال المقدمة..

صحيفة اليوم التالي