ترباس: (ما في زول كلمني بي حفل تمتام)





نفى الفنان كمال ترباس أن يكون قد تم إخطاره للمشاركة في حفل الوفاء للفنان ياسر تمتام الذي أقيم أمس بصالة المعلم بالخرطوم، وقال ترباس إنه فوجئ في وقت متأخر من مساء يوم الحفل ببوستر ترويجي يحمل صورته ضمن مجموعة من الفنانين يعلن عن مشاركته في الحفل المذكور، وقال إنه يدعو بالشفاء العاجل للفنان ياسر تمتام ويتمنى له دوام الصحة والعافية، ولكن كان على الجهة المنظمة للحفل أن تتصل بالمطربين الذين أعلن عنهم وتتلقى موافقتهم قبل نشر البوستر..

وأشار ترباس إلى أن ما حدث يحرجه أمام الجمهور ويضعه في خانة الفنان غير الملتزم، لأن الجمهور لا يعلم بأنني لا علم لي أصلاً بالحفل..

صحيفة اليوم التالي