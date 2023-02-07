أنشيلوتي: مواجهة الأهلي متكافئة.. وفينيسيوس ضحية





أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن هناك إمكانية في لحاق الثلاثي تيبو كورتوا، وكريم بنزيما، وإيدير ميليتاو، ببعثة الميرنجي في المغرب، مشيرا إلى أنه يحترم الأهلي المصري، الذي يستعد لمواجهته غدا الأربعاء، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وسافر الريال إلى المغرب (الذي يستضيف البطولة) بدون كورتوا، وبنزيما، وميليتاو، بالإضافة إلى إيدين هازارد، وفيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي، قبل المباراة: “مونديال الأندية حدث مهم للغاية. وجودنا هنا يعني أننا قدمنا موسما رائعا. نحن متحمسون للغاية، ونريد الفوز باللقب في بلد لدينا فيه الكثير من المشجعين، وننهي موسما رائعا قبل التفكير في التحديات المقبلة”.

الأهلي فريق عظيم

وعن خصمه في مباراة الغد، الأهلي، قال: “إنه فريق له تاريخ كبير، ومن بين الأهم بالعالم. لديهم خبرة في هذه المسابقات، ولاعبين ماهرين وسريعين”.

وأكد: “ستكون مباراة متكافئة وتنافسية. نحترم الأهلي كثيرا، فقد حققوا الكثير في كرة القدم الإفريقية”.

وعن أجواء البطولة، قال: “الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة. ستكون مباراة ممتعة؛ لأن مدريد أيضا لديه الكثير من المشجعين في المغرب، وكلا الفريقين سيحاول التأهل للنهائي”.

وتابع: “كأس العالم منظمة بشكل جيد. لقد أظهر لنا البلد ككل حبها، والمرافق لطيفة للغاية. لدينا طقس جيد أيضا، يسعدنا أن نكون هنا، وأتمنى أن نتمكن من رفع اللقب في نهاية هذا الأسبوع”.

وأكمل: “هناك العديد من مشجعي ريال مدريد هنا. نحن سعداء باللعب أمامهم. أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام. هذا يمنحنا الأمل في المنافسة”.

وختم: “وصلنا إلى هذه النقطة في حالة بدنية جيدة. لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من الإصابات. ضغط المباريات رهيب. داخل الفريق نحن على ثقة من أننا سنكمل موسما جيدا “.

فينيسيوس ضحية

وعما يتعرض له فينيسيوس مؤخرا من هجمات عنصرية، قال: “هل مشكلة فينيسيوس؟ زملاء فينيسيوس؟ ما الذي يجب على البرازيلي الدفاع ضده؟ المشكلة هي ما يحدث حول فينيسيوس.. إنها مشكلة كرة القدم الإسبانية، وعلينا حلها. فينيسيوس ضحية لشيء لم يفعله”.

وعن إمكانية لحاق بعض اللاعبين المصابين ببعثة الميرنجي في المغرب، قال: “كورتوا، وبنزيما، وميليتاو، موجودون في القائمة؛ لأننا نعتقد أنهم يستطيعون الوصول إلى مباراة السبت (النهائي)”.

وأوضح: “إنهم في مدريد يتعافون، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيسافرون يوم الخميس للعب النهائي”.

موقع كووورة