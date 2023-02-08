الموصلي يطالب وزير المالية بالاستقالة





طالب الفنان الموسيقار يوسف الموصلي وزير المالية جبريل إبراهيم بتقديم استقالته بعد أن فشل في مهمته كوزير، وقال الموصلي إن الشعب السوداني يمر بمرحلة حرجة يعاني فيها لتوفير أبسط احتياجات المعيشة، وبلغت الأمور درجة لا يمكن الاستمرار عليها نتاجاً لفشل الدولة وسياسات وزارة المالية.

وحول تدهور الساحة الفنية قال الموصلي إن الوضع المعيشي أثر بشكل كبير على الساحة الفنية لأن الهم الأساسي أصبح هو توفير لقمة العيش وقوت اليوم، وهذا مؤشر خطير لتفكك المجتمع الذي يمر هو الآخر بانحرافات خطيرة.

صحيفة اليوم التالي