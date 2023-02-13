إجراءات جديدة في السعودية





أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، سعد آل حماد، أن الوزارة حدَّثت قرار نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل، وأضافت فقرات جديدة تمكّن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.

وقال المتحدث في تصريحات لصحيفة عكاظ نشرتها، الاثنين، إن المادة الأولى من القرار تُمكن العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

ونصت المادة الثانية على أنه “يجوز للعامل المنزلي، ومن في حكمه، الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي عند ثبوت تأخر صاحب العمل عن دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل”.

وتتضمن المادة حالات أخرى هي “عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها، أو عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة العامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوما من انتهاء التاريخ المحدد”.

ومن بين الحالات أيضا: “قيام صاحب العمل بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته، أو ثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، أو وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى”.

وكذلك في حال “تقدم صاحب العمل ببلاغ تغُيب غير صحيح ضد عامل الخدمة، أو عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما، أو بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على عامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره، أو سجنه، أو لأي سبب آخر”.

باج نيوز