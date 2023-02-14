حكم جديد في قضية رافعة الحرم يدين شركة “بن لادن” و 3 متهمين





كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة، أصدرت حكماً جديداً في قضية «رافعة الحرم»، يقضي بإدانة شركة بن لادن بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال وعدم إدانتها بالديات.

وقضى الحكم بسجن 3 متهمين 6 شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين 3 شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت المصادر إن الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية.

صحيفة المرصد