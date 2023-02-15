الريان الظاهر تعلق على حفل “سامو زين”





ردت المذيعة السودانية المتألقة الريان الظاهر، على الأصوات التي انتقدت إقامة الفنان السوري سامو زين حفلاً في الخرطوم اليوم الثلاثاء، في ظل الظروف التي تمر بها بلاده مع محنة الزلزال.

ونوهت الريان في منشور على صفحتها بـ(فيسبوك) إلى كثير من الأمور التي لم ينتبه لها المنادون بإلغاء الحفل، واستغربت للمزايدة على وطنية الأشخاص ووصفتها بأنها أمر غريب.

واعتبرت التقليل من قيمة الفنان لعدم معرفة البعض به، أمراً غير مقبول لأنه لا يقلل من انتشاره ومعرفة الآخرين به.

سامو زين

وكتبت الريان النص التالي على صفحتها قائلة:

“ياريت تدركوا قيمة الانفتاح الثقافي والفني بين الشعوب 🙏🏻

في موضوع

بالنسبة للناس اللي بتقول في زلزال في سوريا مفروض سامو زين يعتذر….

طيب انت عارف الاتفاق بينه وبين الجهة المنظمة للحفل على اليوم المحدد بكون تم قبل كم شهر يعني الزمن داك مافي زول عارف ذاتو انو حيكون في زلزال….

طيب عشان يلغي الحفل ده بكل بساطة مقترحكم الجميل عارف الترتيبات …من تذاكر طيران وحجز فندقي و مقدم اخده من شهور اكيد ضخم….ده بالنسبة للفنان…بالنسبة للجهة المنظمة شركات راعية دفعت للحفل ده وكل المذكور أعلاه اتدفع للفنان. ..زائد الناس اللي قطعت تذاكر لازم كل زول ترجع ليهو تذكرته مع الاعتذار….واكتر من كدة بكتير

فلما تقدموا مقترح ياريت تنظروا للجوانب دي كلها….حيجيك زول يقول ليك في فنانين لغوا حفلاتهم….ح اقول ليك في فنانين سوريين شغالين حفلات وبتبرعوا بقروشهم لصالح المتضررين…هل في زول سألوا اذا كان حيتبرع ولا لا

ببساطة المزايدة على وطنية شخص امر غريب…مافي زول ما بحب وطنه

احمد طه سأل اردول انت مصري اكتر من المصريين

اسه انا بقول ليكم انتو سوريين اكتر من السوريين

وللأمانة شفنا حاجة مختلفة في الزيارة دايما بتفوت على الجهات اللي بتستجلب شخصيات من الخارج

انه تمت استضافة الفنان في عدد من القنوات الفضائية وتعامل بكل احترام ومحبة .

اما البحاولوا يقللوا من قيمة الفنان. …فبقول ليكم انتو ما سمعتو جزء مهم من الأغنية العربية ..صفحته بتتخطى 8 ملايين متابع فكونك ماسمعت بيهو ده مابقلل من انتشاره

وبس يعني”.

صحيفة الصيحة