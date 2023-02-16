شاهد بالفيديو.. الفنان السوري سامو زين يغني الأغنية السودانية الشهيرة (سمسم القضارف) ويشعل بها حفله الضجة الذي أحياه بالخرطوم





اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية خلال الأيام الماضية بزيارة الفنان والممثل السوري المعروف سامو زين للسودان.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفنان السوري الشهير يحظي بجماهيرية كبيرة في السودان ووضح ذلك من خلال الاستقبال الطيب الذي وجده.

سامو زين أحيا حفل بقاعة الصداقة وسط الخرطوم حضره عدد من جمهوره إضافة للحضور الكبير من أبناء الجالية السورية بالخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أشعل الفنان السوري الحفل بعد ترديده الأغنية السودانية الشهيرة (سمسم القضارف) وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين