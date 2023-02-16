شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يكشف عن تلقيه هدية عبارة عن سيارة “لاند كروزر” موديل السنة من حبيبته في عيد عيد الحب ويصيب المتابعين بالحسرة





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو لشابين وهما يتبادلان المزاح في ليلة عيد الحب من داخل منزل أحدهما بالخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول أحدهم وهو يقود سيارة فارهة من فئة “لاند كروزر” الفخمة.

وأكد الشاب لصديقه الذي قام بتصويره أن حبيبته قامت بإهدائه هذه السيارة موديل السنة بعد أن عاب عليه عدم إهدائه لأي شيء.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أصاب حديث الشاب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحسرة, ولكن بعض المعلقين أكدوا أن حديثه لا يخرج من طور المزاح أو الكذب.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين