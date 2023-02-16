شاهد بالفيديو.. الناشطة السودانية التي اشتهرت بجراءتها في الحديث تعود لإثارة الجدل: (يوم عيد الحب الفازلين خلص في المحلات وبعض البنات مشيتهم اتغيرت بعد استلام الهدية..ونترقب البحصل بعد 9 شهور)





عادت الناشطة السودانية التي اشتهرت بجراءتها الشديدة خلال سردها للأحداث على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لإثارة الجدل من جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تحدثت الناشطة الجريئة خلال فيديو قامت بنشره حديثاً عن عيد الحب والتفاصيل التي تشهدها بعض الأحياء بسببه.

الناشطة وبسخريتها المعروفة أكدت أن “الفازلين” والذي يعد مرطب تم استهلاكه في ذلك اليوم بطريقة مبالغ فيها للدرجة التي جعلتها تبحث عنه في عدد من المحلات ولا تجده.

كما ذكرت أن بعض الفتيات قد تغيرن في طريقة المشي مؤكدة أنها تترقب ما يحدث بعد 9 شهور من الآن, كما نبهت الشباب الذين قاموا بإهداء البنات هدايا في عيد الحب بأن أخواتهم حصلوا على نفس الهدايا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين