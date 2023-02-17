شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يغني لحسناء السوشيال ميديا عائشة الماجدي ويسخر منها بعد تدوينها بلاغين ضده ويطالبها بفتح ثلاثة بلاغات أخرى بسبب (الكنتاكي والباروكة والمئة دولار)





سخر الناشط السوداني المعروف صلاح سندالة من الصحفية والإعلامية عائشة الماجدي بعد تدوينها لبلاغين ضده في جرائم المعلوماتية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الناشط الشهير في مقطع فيديو كشف من خلاله عن تدوين الصحفية التي لقبها بحسناء السوشيال ميديا بلاغين ضده.

وطالب سندالة بسخريته المعهودة وضحكاته العالية الصحفية بإضافة ثلاثة بلاغات جديدة بسبب (الكنتاكي والمئة دولار إضافة لباروكة نادر العبيد).

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ختم صلاح سندالة سخريته من عائشة الماجدي بأغنية (دو دو بي اللوري) وقام بزج اسم الصحفية في الأغنية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين