شاهد بالصورة والفيديو.. في السودان.. شاب وفتاة يتبادلان الأحضان ويقدمان فاصل من الرقص الفاضح أمام جمع غفير من الناس على إيقاع الرقيص التراثي





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله على منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة شاب وفتاة وهما يتبادلان الرقصات في ساحة كبيرة وامام جمع غفير من الناس.

https://fb.watch/iL2AXVD91X/

الشاب والفتاة تبادلا الأحضان على إيقاعه إحدى الرقصات التراثية حسبما أكد المعلقون, وسط تصفيق الحاضرين وتفاعل الموجودين.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد انقسم المعلقون فيما ما بين مؤكد لحقيقة أن المقطع تم تصويره من إحدى الولايات السودانية وما بين مكذب للأمر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين