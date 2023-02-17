شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يقيم ليلة مديح في يوم عيد الحب وهو مرتدياً الجلباب الأحمر وسط حضور كبير من مريديه “الخواجات”





أقام الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين ليلة مديح وذكر داخل مسيده العامر بحي أبو روف بمدينة أم درمان وسط حضور كبير.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر شيخ الأمين وهو يرتدي جلباب “صوفي” باللون الأحمر وهو ما جعل مرتادي مواقع التواصل والمعلقين يؤكدون في تعليقاتهم أن الليلة كانت في يوم عيد الحب.

كما ظهر خلال الاحتفال عدد كبير من الأجانب “الخواجات” الذين ظهروا وهم سعداء ويقفون مع المريدين والمحبين مع توثيقهم لبعض لقطات الاحتفال عبر كاميرات هواتفهم المحمولة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين