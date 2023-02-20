الآن يمكنك الحصول على الهوية الإماراتية خلال 24 ساعة فقط





يعتبر الحصول على الهوية الإماراتية أمراً إلزامياً لكافة المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها، وتوفر الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة والجمارك وأمن المنافذ خدمة عاجلة لإصدار بطاقة الهوية، وتسليمها خلال 24 ساعة مقابل تحصيل رسم الخدمة المطلوبة، بالإضافة إلى رسم الخدمة الفورية.

وتتوفر خدمة إصدار بطاقة الهوية للمواطنين والمقيمين من دولة مجلس التعاون من كافة الفئات العمرية وذلك عند: التسجيل لأول مرة، أو تجديد البطاقات المنتهية، أو إصدار بدل فاقد أو تالف.

وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات – عدا عن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي – فتقتصر الخدمة العاجلة “فوري” على حالة استخراج بدل فاقد أو تالف عن بطاقة الهويّة فقط. ويتطلّب الحصول عليها إحضار جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وأن تكون الإقامة سارية المفعول أيضاً، حيث تتضمن إجراءاتها إعادة التقاط البصمات والصورة الشخصية.

وتتطلب إجراءات إصدار بطاقة الهوية من المواطنين إبراز خلاصة قيد أصليّة، وجواز سفر أصلي ساري المفعول، وبطاقة الهوية القديمة في حال التجديد.

أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون فيطلب منهم:

أصل جواز السفر ساري الصلاحية

أصل بطاقة الهويّة الخليجية للمتعامل الصادرة من بلده الأصلي سارية الصلاحية (19 سنة فما فوق)، أو لأحد الوالدين سارية الصلاحية (18 سنة فما دون)

صورة شخصية حديثة بحجم (4.5×3.5 سم) بخلفية بيضاء (لمن هم دون 15 سنة).

إثبات الإقامة داخل الدولة وهو:

أصل خلاصة القيد لرب الأسرة (جميع الصفحات) لفئة إبناء المواطنين والمواطنات

أصل الوثائق الثبوتية من إثبات صلة القرابة بمواطن من الدرجة الأولى كالأم والأب والأبناء والزوج والزوجة (شهادة ميلاد – عقد زواج – خلاصة قيد.. الخ) وأصل الوثائق الثبوتية للمواطن (الجواز- خلاصة القيد – بطاقة الهوية)

أصل رخصة تجارية سارية الصلاحية

أصل شهادة استمرارية دراسة من أحد مدارس أو كليات أو جامعات الدولة

أصل عقد العمل مصدق من وزارة العمل للعاملين في القطاع الخاص

أصل شهادة عمل صادرة من إحدى المؤسسات الحكومية في الدولة للعاملين في القطاع الحكومي

إثبات إقامة المتعامل 18 سنة فما دون أو أحد الوالدين في الدولة بموجب أحد الوثائق الموضحة أعلاه.

للحصول على هذه الخدمة الفورية، على العميل زيارة أحد مراكز سعادة العملاء التابعة للهيئة، وتقديم الوثائق المطلوبة.

صحيفة البيان