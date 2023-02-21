شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء وتبهر المتابعين بنيو لوك جديد ومتابعون: (شماعة السلطانة تقبل كل جديد)





نشرت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي صور جديدة من حفلها الأخير الذي أحيته بإحدى صالات الأفراح بالخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة هدى عربي خلال الصور التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنيو لوك جديد.

حيث قامت بتغيير تسريحة شعرها التي اشتهرت بها, وهو ما جعل الصور ترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية المختلفة.

وكتبت هدى عربي على الصور الجديدة خلال التدوينة التي تابعها الآلاف من جمهورها: (جماله ساحرني..حبه غيرني..عقلي حائر فيه..وصفه حيرني).

ووفقاً لمتابعة محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أشاد جمهور الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بالإطلالة الجديدة, وكتب أحدهم (شماعة السلطانة تقبل كل جديد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين