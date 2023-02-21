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شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء وتبهر المتابعين بنيو لوك جديد ومتابعون: (شماعة السلطانة تقبل كل جديد)

2023/02/21
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نشرت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي صور جديدة من حفلها الأخير الذي أحيته بإحدى صالات الأفراح بالخرطوم.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة هدى عربي خلال الصور التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنيو لوك جديد.

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حيث قامت بتغيير تسريحة شعرها التي اشتهرت بها, وهو ما جعل الصور ترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية المختلفة.

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وكتبت هدى عربي على الصور الجديدة خلال التدوينة التي تابعها الآلاف من جمهورها: (جماله ساحرني..حبه غيرني..عقلي حائر فيه..وصفه حيرني).

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ووفقاً لمتابعة محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أشاد جمهور الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بالإطلالة الجديدة, وكتب أحدهم (شماعة السلطانة تقبل كل جديد).

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رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/02/21