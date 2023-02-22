شاهد بالصور والفيديو.. بعد أن تغزلوا فيها وأكثروا من معاكستها.. حسناء سودانية تهاجم تجار الملابس النسائية بسوق ليبيا





نشرت ناشطة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً وتم تداوله بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خصصت الناشطة حديثها عن تجار الملابس النسائية بسوق ليبيا أحد أشهر وأكبر الأسوا بالعاصمة السودانية الخرطوم.

الفتاة هاجمت التجار بعد تعرضها للمعاكسة من قبلهم عن طريق طلب رقم هاتفها أو الدخول لداخل المحل إضافة لتغزلهم فيها حسبما ذكرت.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين والمتابعات للمقطع فقد وجد حديث الفتاة شبه إجماع من بعض المتابعات اللاتي شكين من تعرضهن للمعاكسة أيضاً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين