رغم التكتم الشديد.. خبر زواج رئيس نادي الهلال السوباط من إبنة الترابي المقيمة بأمريكا ينتشر كانتشار النار في الهشيم ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صباح الأربعاء بخبر زواج رئيس نادي الهلال السيد هشام السوباط من إبنة القيادي الإسلامي الراحل حسن الترابي.

وبحسب رصد ومتابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت عدد من المواقع الالكترونية إضافة لبعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبعض صفحات الصحفيين السودانيين تفاصيل الخبر.

وعلى الرغم من التكتم الشديد إلا أن خبر زواج السوباط من إبنة الترابي (أمامة) المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين