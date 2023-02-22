اشتعال التنافس بين النجوم .. حسين الصادق يلهب تسجيلات أغاني وأغاني





انضم الفنان حسين الصادق إلى فريق برنامج أغاني وأغاني فور عودته من الإمارات ويشارك حالياً في تسجيل حلقات البرنامج باستديوهات قناة النيل الأزرق، وأشعلت مشاركة حسين الصادق التنافس بين نجوم البرنامج في سباق التنافس على التميز والإبداع، وتجري التسجيلات في أجواء رائعة رغم سخونة التنافس، وانطلق تسجيل البرنامج قبل أكثر من أسبوع بعد الفراغ من البروفات التي بذلت فيها الفرقة الموسيقية مجهوداً كبيراً حرصاً على تجويد الأعمال المقدمة.

ويحرص فريق “أغاني وأغاني” على تقديم نسخة متميزة ومختلفة من البرنامج الجماهيري الأول الذي سيشهد ظهور عدد من الأصوات الجديدة، الى جانب النجوم المعروفين على رأسهم معتز صباحي، حسين الصادق، هدى عربي، إنصاف فتحي ،عاطف السماني، شكرالله عزالدين، معاذ بن البادية، مأمون سوارالدهب، شذى عبدالله، لينا قاسم، أحمد عوض، محمد دفع الله وعدد من المفاجآت الأخرى.

صحيفة اليوم التالي