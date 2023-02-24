الخرطوم وجوبا يوقعان على حزمة من الاتفاقيات في مجال التعاون النفطي





وقع السودان وجنوب السودان يوم الخميس بالخرطوم، على عدد من الاتفاقيات التي تعنى بالترتيبات الاقتصادية والفنية في مجال التعاون النفطي ، والتي تتمثل في الترتيبات الفنية المتعلقة بنقل ومعالجة وتصدير خام دولة جنوب السودان وترتيبات الخام الذي يحصل عليه السودان لإمداد محطة ام دباكر الكهربائية ومصفاة الخرطوم ،بجانب تسوية المسائل المالية.

وقال وزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبدالله محمود ان الاتفاقيات حققت نتائج كبيرة ووصلت إلى مراحل متقدمة تمهيداً للاتفاق النهائي بين البلدين ، واصفاً ان المباحثات جرت بشكل سلس وتعاون تام تسوده روح الاخوة بحكم الروابط وتكامل الصناعة النفطية بين الدولتين واستراتجيتها وروح الشفافية التامة في كافة المسائل التي تمت مناقشتها اثناء التفاوض حول الاتفاقيات .

من جانبه كشف وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان السيد ميان وول جوينق أن الاتفاقيات تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للطرفين مما يعزز روح التعاون لمزيد من التطوير والعمل على زيادة الانتاج النفطي بدولة جنوب السودان ، مؤكداً ان الاجتماعات حققت نجاحات كبيرة ترجع لروح التعاون المشترك والتفكير فى تعزيز مصالح البلدين.

سونا