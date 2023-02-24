شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة منقبة “أنصارية” تقتحم حفل الفنانة مروة الدولية وتقدم فاصل من الرقص الفاضح والمثير وساخرون: (الحكاية انبشقت ويا بشة تعال معليش)





فاجأت فتاة سودانية منقبة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تفاجئ متابعي حفل الفنانة مروة الدولية الذي أحيته قبل أيام.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد اقتحمت الفتاة التي أطلق عليها “الأنصارية” المسرح الذي كانت تغني فيه الدولية لتعانقها وتبادلها الرقصات الفاضحة والمثيرة عبر التمايل بجسمها.

ورفضت الفتاة المنقبة مغادرة المسرح حتى تكمل رقصاتها رغم تدخل أفراد الحراسة وأحد أفراد الشرطة وسط صافرات الجمهور الكبير الحاضر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد تحسر الكثير من المعلقين على الحال الذي وصلت إليه البلاد, وكتب أحدهم (الحكاية انبشقت) ليرد عليه آخر (البشير زمان كان مريحنا من المناظر دي ويا بشة تعال معليش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين