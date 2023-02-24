شاهد بالصور.. عروس من إحدى القرى السودانية تبهر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في ليلة زفافها بجمالها الطبيعي دون مكياج ومتابعون: (تعلمن يا بنات الخرطوم)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لجلسة تصوير خضع لها عريس وعروس من إحدى القرى السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكد ناشرو الصور على مواقع التواصل والسوشيال ميديا أن العروس التي أبهرت المتابعين ظهرت خلال جلسة التصوير دون أن تستخدم أي نوع من أنواع المكياج.

وبعد أن حققت الصور شهرة واسعة وأصبحت تريند أطلق المعلقون تعليقاتهم الساخرة تجاه الفتيات اللاتي يستخدمن كريمات التجميل والبشرة وغيرها.

ووفقاً لمتابعة محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم: (اتعلمن يا بنات الخرطوم من بنات القرى والريف) ليرد عليه آخر (مستحيل واحدة من بنات الخرطوم تطلع يوم عرسها بدون مكياج).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين