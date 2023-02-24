شاهد بالفيديو.. الفنان ود دار الزين يصاب بـ(الخلعة) ويفقد توازنه بعد أن ياغته أحد معجبيه بتصرف غريب وساخرون: (طلعت مخلوع يا الأسد)





أصاب أحد المعجبين الفنان عبد الله علي الشهير باسم (ود دار الزين) بالخلعة وذلك بعد أن أقدم على تصرف غريب خلال حفل أحياه فنان الربابة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول من حفل ود دار الزين الفنان وهو يغني أمام جمع غفير من الناس.

وتفاجأ المطرب بأحد المعجبين وهو يقبض عليه محاولاً رفعه لأعلى ولكن ردة فعل الفنان جاءت غير متوقعة حيث حاول الاشتباك معه ظاناً أن هذا الشخص حاول الاعتداء عليه.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر عدد كبير من المعلقين من الخلعة التي أصابت الفنان بسبب تصرف المعجب, وكتب أحد الساخرين: (طلعت مخلوع يا الأسد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين