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شاهد بالصورة والفيديو.. سودانيون بالخليج يعلنون “انبراشهم” في سيدة أعمال حسناء (انتي بألف زول ومستعدين للعمل معاك مجان) وساخرون: (الجماعة راقدين رز)

2023/02/25
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تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تسابق من خلاله المتابعون والمعلقون على السخرية من أبطاله.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سيدة أعمال وهي تقف مع عمال سودانيون لم تظهر شخصياتهم ولكن وضح صوتهم.

حيث قامت سيدة الأعمال التي وصفها المتابعون بالحسناء بتبادل الحديث مع العمال السودانيين الذي وضح اعجابهم بها, بعد أن وصفها أحدهم بأنها (بألف زول) قبل أن يؤكد آخر استعداده للعمل معها بدون مقابل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين سخر من العمال السودانيين, وكتب أحدهم: (الجماعة راقدين رز).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/02/25