قد أدرك الناس هنالك أن حقوقهم تحتاج إلى وقفة وتصعيد وحراسة بالقوة إذا لزم الأمر





اللواء أبو عاقلة كيكل ينحدر من سهل البطانة، ظل يتحدث عن مطالب أهله المنسيين في زحام المبادرات السياسية، والتدخلات الخارجية، وتوزيع الثروة والسلطة بين الحركات المسلحة والميليشيات، وتحنيس بقية الحركات ” عبد الواحد والحلو” للحاق بهذا المولد، في وقتٍ أيضاً برزت كيانات في الشمال والوسط والشرق تتحدث عن المظالم،

وفي ظل هذه الظروف ولد درع البطانة، لتكون ممثلة في كل الوحدات النظامية والمجلس السيادي والانتقالي، ومعالجة خلل تقسيمها بين خمسة ولايات، وهى المنطقة التي تتمتع بموارد اقتصادية لم تعد عليها بالنفع، والأن بعد خطاب حطاب هذا، فإن الدرع أصبح حقيقة ماثلة، وقد أدرك الناس هنالك أن حقوقهم تحتاج إلى وقفة وتصعيد وحراسة بالقوة إذا لزم الأمر.

عزمي عبد الرازق