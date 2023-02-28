شاهد بالصورة والفيديو.. ناشط مصري معروف يدخل في مغامرة ويجرب تعاطي تبغ “التمباك” السوداني لأول مرة .. يصاب بالإغماء ويؤكد: (دا صعب ويارتني ما جربت)





دخل ناشط ويوتيوبر مصري معروف في مغامرة طريفة وذلك بعد مشاهدته لعدد من السودانيين وهم يتعاطون تبغ “التمباك” الشهير في السودان والذي يزرع بدارفور غربي السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد دخل اليوتيوبر المصري محمد شاهين في المغامرة التي وثقها وذلك من خلال تجريبه تعاطي “التمباك”.

شاهين الذي وثق للحدث كاملاً من لحظة مقابلته بائع التبغ في منطقة شلاتين ثم تعاطيه “التمباك” عبر وضعه في فمه للحظات.

اليوتيوبر الذي عرض نفسه للسخرية والضحكات من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أصيب بحالة من الدوار بعد لحظات من وضعه “السفة” وقال: (دا صعب ويارتني ما جربت) .

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد شاهين أكد أنه بدأ يشعر بالدوار والإغماء للدرجة التي جعلته لا يستطيع الوقوف على رجليه, كما أحس بإسهال شديد ما أجبره على دخول الحمام سريعاً.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين