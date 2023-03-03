شاهد بالفيديو.. عشرات السودانيين بالسعودية يهرولون ويتزاحمون لمقابلة الراقصة آية أفرو والتقاط الصور معها وساخرون: (الجماعة منبرشين راقدين رز)





نشرت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو مقطع فيديو على صفحتها الرسمية عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووثقت أفرو من خلال المقطع للاستقبالات الحاشدة التي وجدتها من قبل السودانيين المتواجدين بحي غبيرة أحد أحياء العاصمة السعودية الرياض والتي وصلتها قبل أيام للمشاركة في احتفال بمناسبة يوم التأسيس.

https://web.facebook.com/100084773761092/videos/171117542348768/

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد حظيت المودل الشهيرة باستقبالات حاشدة من قبل أبناء الجالية السودانية بالرياض, حيث تدافع العشرات لمصافحة أفرو والتقاط صور تذكارية معها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من الجموع التي تسابقت على استقبال الراقصة وكتب أحدهم (الجماعة منبرشين راقدين رز).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين