شاهد بالفيديو.. بعد أن رجع لقريته في السودان.. حسناء عربية فائقة الجمال تبعث رسالة بالفيديو لزميلها السوداني (معقولة ما حنيت؟) والأخير يبيع أغنامه ليقطع تذكرة العودة بعد سماعه الرسالة





تلقى أحد نجوم السوشيال ميديا بالسودان رسالة عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي من زميلته الحسناء وذلك بعد أيام من عودته لقريته في السودان في إجازة قصيرة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أرسلت الحسناء رسالة عبر الفيديو لزميلها السوداني الذي يعمل معها في إحدى الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة, وجاءت الرسالة عبر أغنية تقول فيها (انت غلطت وما جيت معقولة ما حنيت؟).

وتلقى الشاب الرسالة أثناء استرخائه في أرض مزرعتهم بإحدى القرى السودانية ليقرر وعلى الفور بيع عدد من أغنامه ليشتري بمقابلهم تذكرة العودة.

الجدير بالذكر أن الثنائي كانوا وجدوا تفاعل واهتمام منقطع النظير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما في أكثر من مقطع فيديو.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين