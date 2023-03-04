شاهد.. الفنانة هدى عربي تعيد نشر مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تغني وترقص في جلسة خاصة مع “خواجات” خارج السودان وتقول: (دا السبب الوحيد المحير في المقطع)





أعادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي نشر مقطع فيديو قديم قامت بنشره في المرة الأولى قبل خمس سنوات وتحديداً في العام 2018.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال الفيديو الذي أعادت نشره على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي في جلسة خاصة مع بعض الأجانب.

وتغنت هدى عربي خلال الجلسة الخاصة بأغنية (الحبيب وين قالوا لي سافر) بمشاركة “الخواجات الذين كانوا حضور معها وتفاعلوا مع الأغنية بشكل كبير.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت السلطانة على المقطع الذي أعادت نشره لجمهورها (أيام… المحير في القصة القفلة حقت الناس ديل قفلو واحتفلو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين