شاهد بالفيديو.. الفتاة السودانية التي اشتهرت بجراءتها تعود لإثارة الجدل: (البنت لو غلطت قبل الزواج مفروض تكون صريحة مع زوجها لأنو العرس أصبح غالي ومعانا تجربة زي دي في الحي)





عادت الفتاة السودانية التي اشتهرت بجراءتها الشديدة في الحديث عن بعض القضايا الهامة لإثارة الجدل عبر طرحها لموضوع جديد.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحدثت الفتاة خلال المقطع المتداول حديثاً عن البنات المنحرفات وكيفية معايشتهم للحياة بعد الزواج.

الناشطة الجريئة نصحت الفتاة التي وقعت في الرزيلة والحرام نتيجة غلطة بضرورة إخبار زوجها وعللت ذلك بأن تكاليف الزواج أصبحت غالية, وذكرت أن معهم فتاة في الحي اكتشف زوجها أخطائها السابقة فطلقها وطالب بكل الخسائر التي تكبدها بسبب زواجه منها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين