شاهد بالفيديو.. في أول ردة فعل بعد تعرضها للضرب بالكف.. الفنانة السودانية تغريد العشرة تستعين بطاقم كامل من (البودي قارد) خلال حفل ساهر أحيته





لفتت الفنانة السودانية تغريد العشرة أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعب ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تصويره من حفل ساهر أحيته.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت العشرة خلال الحفل وهي تحت حماية طاقم كامل من (البودي قارد) الذين كانوا يحيطونها بالمسرح.

وأكد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاته أن الفنانة تغريد العشرة كانت تغني في حفلاتها بدون أفراد حراسة ولكن استعانتها بهذه الكمية من (البودي قارد) جاءت كأول ردة فعل منها بعد تعرضها لحادثة الضرب الشهيرة بالكف من أحد الحاضرين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين