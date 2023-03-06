بيان من قوات درع السودان لمنسوبيها ومن يرغب في الإنضمام اليها





بسم الله الرحمن الرحيم

قوات درع السودان

#بيان

توجه قوات درع السودان منسوبيها ومن يرغب في الإنضمام لقوات درع السودان بعدم إرسال أي بيانات أو أرقام هواتف أو أي معلومات شخصية لأي صفحة أو وسيلة تواصل او شخص يدعي الحديث بإسم قوات درع السودان . وننوه أنه لايوجد لدينا رقم تلفون أو إيميل منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لا على التك توك ولاعلى تويتر ولاعلى انستغرام ولاغيرها من المواقع

قوات درع السودان ليس لها أي وسيلة تواصل غير الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك قوات درع السودان ، كما أنه لا توجد صفحات باسم القطاعات ، وان التواصل بين قوات الدرع يتم بشكل شخصي لا عبر الوسائط ، ولم نكلف شخص بتسجيل الأشخاص وأخذ بياناتهم الشخصية ، إلا عبر القطاعات في الولايات والمحليات وهم معرفين لدى بعضهم البعض وحاليا محصور في دائرة معينة ليست للعرض.

*لذلك وجب التنويه*

#قوات_درع_السودان

#السودان

#مكتب_الاعلام