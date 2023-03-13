فيديو غريب.. شاهد ما فعله عريس هندي بحفل زفافه ودفع العروس لإلغاء الزواج





ألغت فتاة هندية حفل زفافها وزواجها بعد أن وصل العريس في حالة سُكرٍ شديدٍ إلى قاعة الزفاف في منطقة نالباري في ولاية آسام في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع.

وحسب موقع تلفزيون نيودلهي “إن دي تي في”، أظهرت مقاطع فيديو عدة أن العريس براسينجيت هالوي؛ من بلدة نالباري، بدا في حالة ذهولٍ ووجد صعوبة في أداء الطقوس.

وفي أحد هذه الفيديوهات، ظهر العريس “هالوي” وهو جالس على الأرض في أثناء أداء طقوس الزفاف، ولم يستطع حتى تلاوة الكلمات عندما حاول القائم بالطقوس أن يلقنه إياها، وبعدها فقد العريس وعيه تماماً وانتهى به الأمر نائماً على الأرض لا يدري بما يحدث.

ونقل “إن دي تي في” عن أحد أقارب العروس، “أن حفل الزفاف كان يسير على ما يرام، قمنا بجميع الطقوس، وبذلت عائلتنا قصارى جهدها حتى وصل العريس وانهار كل شيء”.

وأضاف: “عندما تأزم الموقف قررت الفتاة عدم الجلوس لحضور حفل الزفاف، كان نحو 95 في المائة من أسرة العريس في حالة سكرٍ بيّن، واتصلنا بحاكم القرية، وبعدها قمنا بالاتصال بالشرطة”.

وحسب قريب العروس: لم يستطع العريس الخروج من السيارة عند وصوله، حتى أسرع البعض لمساعدته، والغريب أن والده أيضاً كان في حالة سكرٍ.

وحسب الموقع، فبعد الحادث الغريب، تقدّمت عائلة العروس بشكوى في مركز شرطة نالباري؛ للمطالبة بتعويضٍ عن حفل الزفاف الذي دفعت أسرة العروس تكاليفه.

صحيفة المرصد