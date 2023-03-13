بالفيديو.. حفل زفاف الأميرة الأردنية إيمان بنت عبد الله على الفنزويلي ألكساندر ترميوتس





وثق مقطع فيديو جانبا من احتفال العائلة الأردنية الحاكمة بزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على الشاب الفنزويلي ذو الأصول اليونانية جميل ألكساندر ترميوتس.

وأُقيم مساء الأحد حفل الزفاف في قصر “بيت الأردن” وهو مكان إقامة العاهل الأردني.

وضم حفل الزفاف عدداً من أفراد العائلة المالكة، وأفراد عائلة الزوج إلى جانب عدد من المقربين والأصدقاء للعائلة المالكة.

وعَقد قِران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر أمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة.

صحيفة المرصد