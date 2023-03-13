بالصورة.. ملقتش راجل مناسب.. فتاة تتزوج نفسها وتطلب الطلاق بعد 48 ساعة





أعلنت بلوجر أرجنتينية عن قرارها الزواج من نفسها، لأنها لم تجد الرجل المناسب، مما ترك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة من الجدل.

والغريب أن البلوجر الأرجنتينية لم تحتمل العيش مع نفسها لأكثر من 48 ساعة وطلبت الطلاق على الفور.

وأعلنت البلوجر الأرجنتينية «صوفي موري» عن قرارها الزواج من نفسها في فبراير إلى جانب صور لها مرتدية طرحة زفاف بيضاء طويلة وتاج ذهبي.

كشفت البلوجر البالغة من العمر 25 عامًا والتي لديها أكثر من 500 ألف متابع على تويتر وإنستجرام أنها اشترت فستان زفاف وخبزت كعكة للاحتفال باليوم الكبير.

وقالت: “اليوم، في أكثر لحظات حياتي كذبًا، اشتريت فستان زفاف وقمت بطهي كعكة زفاف للزواج من نفسي”.

أثار قرارها جدلًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فمع دعم البعض لزواج البلوجر الأرجنتينية من نفسها قال آخرون إن الأمر برمته كان من أجل “تصدر التريند” ولفت الانتباه.

صدى البلد