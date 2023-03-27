صادرات اللحوم الحمراء .. تجربة جديدة وواعدة





يعد تصدير اللحوم الحمراء أمراً في غاية السهولة إذا ما ارتضى الجانب المستورد النوع والجودة والكمية من منتجات اللحوم الحمراء السودانية، هذا بعد توفر الشروط الواجب اتباعها في عمليات الصادر، وشهدت قرية الشحن الجوي بمطار الخرطوم الدولي تدشين أول شحنة صادر اللحوم الحمراء المبردة إلى دولة الجزائر، أمس الأول، وتمثل الشحنة إضافة حقيقية ومتميزة لصادرات الماشية ومن ثم تفتح الباب واسعاً لتنمية صادرات الثروة الحيوانية في دول شمال أفريقيا، سيما أن تصدير الشحنة هذه يفتح الباب واسعاً في صادرات اللحوم المذبوحة بدلاً عن تصديرها خاماً مما يسهم في الاستفادة من القيمة المضافة، وينظر إلى السودان بأنه سلة غذاء العالم بجانب أنه قادر على تحقيق مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي والعالم، هذا في ظل نقص الغذاء وزيادة الطلب على اللحوم السودانية.

تلبية الطلبات

أكد وزير الثروة الحيوانية الاتحادي حافظ إبراهيم عبدالنبي استعداد وزارته لتلبية كافة الطلبات من المواشي واللحوم السودانية للجزائر ومنطقة شمال أفريقيا، وقال أثناء تدشين تصدير أول شحنة مبردة مشفاه بقرية الشحن الجوي بمطار الخرطوم الدولي إلى الجزائر، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، وسفير السودان لدى الجزائر والمواصفات والمقاييس والجمارك ممثل وزير الدفاع ووزارة التجارة وزارة الخارجية وشركات تصدير اللخوم السودانية ورجال الأعمال السودانيين، إن هذه الشحنة تأتي في إطار استراتيجية وزارته لفتح أسواق جديدة لصادرات الثروة الحيوانية، لافتاً إلى تنفيذ مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي التي أقيمت بالجزائر في نوفمير الماضي، موضحاً أن الشحنة تعتبر إضافة حقيقية ومتميزة لصادرات الثروة الحيوانية وتفتح الباب واسعاً لتنمية صادرات الثروة الحيوانية في دول شمال أفريقيا، مؤكداً سعي وزارته لترقية وتطوير صادرات الثروة الحيوانية من المواشي واللحوم الحمراء حتى تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحريك الناتج القومي للاقتصاد، وأشاد بكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذه النسخة حتى تم تنفيذها على أرض الواقع.

الممر التجاري

إلى ذلك تعهد وزير النقل هشام أبوزيد ببناء بنية تحتية قوية لمواعين النقل المختلفة حتى يكون السودان الممر التجاري للدول الأفريقية والمحيط الإقليمي والدولي، ودعا إلى تحسين إمكانية الاقتصاد من خلال العمل والتنسيق المشترك وتوحيد الهدف والإنفتاح على العالم، وأشار إلى بناء خط مباشر بحري بين بورتسودان والجزائر حتى يكون الخادم الرئس والحقيقي في العملية التجارية إلى الجزائر وعموم دول شمال أفريقيا.

إنجاز حقيقي

ومن جانبه قال سفير الجزائر لدى السودان أسعد مراد إن هذه الشحنة من اللحوم الحمراء تعتبر أولى ثمرات ونتاج الاجتماعات التي تمت بالجزائر على هامش القمة العربية التي أقيمت بالجزائر في نوفمبر الماضي التي وجه من خلالها قيادة البلدين إلى ضرورة تنشيط وتفعيل علاقات التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف مجالات الثروة الحيوانية، وأشار إلى أن تصدير هذه الشحنة يعتبر إنجازاً حقيقياً متميزاً لمنفعة البلدين، ودعا إلى تقوية العلاقات التجارية وتفعيل حركة التبادل حتى تشمل جميع منتجات الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت بين السودان والجزائر في مجال اللحوم الحمراء.

تجربة جديدة

بدوره قال مدير شركة الهلالي للتصدير والاستيراد، نادر عبدالعزيز الهلالي إن تصدير الشحنة يفتح الباب واسعاً في صادرات اللحوم السودانية بدلاً عن تصديرها خاماً مما يسهم في الاستفادة من القيمة المضافة، وقال إن هذه الشحنة تعتبر منافساً قوياً لكبرى الشركات العالمية العاملة في تصدير اللحوم المبردة المشفاه التي تتميز بجودتها بالإضافة إلى أن السودان هو سلة غذاء العالم، بجانب أنه قادر على تحقيق مبادرة السودان للأمن الغذائي بالمنطقة والعالم أجمع في ظل نقص الغذاء وزيادة الطلب على اللحوم السودانية، الهلالي قال إن تصدير اللحوم المبردة يعتبر تجربة جديدة وواعدة، مشيراً إلى أن فترة صلاحيتها 90 يوماً، ولفت إلى أن السوق الجزائري سوق ضخم يستورد لحوماً في العام بحوالي 4 مليار دولار، وتابع قائلاً: إن هذا نتاج لجهود كبيرة بذلت عقب لقاء رجل الأعمال الجزائري السوداني الذي أقيم في يناير بفندق السلام روتانا بالخرطوم، وتمخضت عنه صفقة اللحوم الحمراء، ويعتبر أن الكمية معتبرة كبداية 5 آلاف طن قابلة للزيادة.

اتفاق مدروس

بينما يرى ممثلون بالشركة الجزائرية للحوم الحمراء، أن هذه الصفقة التي تخص استيراد اللحوم الحمراء الطازجة لأول مرة بين السودان والجزائر تحمل 5 آلاف طن هذا الشهر، آملين أن تكون فاتحة لصفقات عديدة على مدار العام وأن الهدف هو تطوير الميدان الزراعي لكسب تبادل الخبرات، مشيرين إلى مسلخ الكدرو هو من أفخم المسالخ حيث يتميز بسعات تخزين كبيرة بجانب معدات حديثة ومواكب للمواصفات العالمية، وقالوا إن هذا ينبغي أن يكون فخراً للدولة السودانية، إلى ذلك قالت ممثل بالشركة الجزائرية للحوم الحمراء، مهندس زراعي شرفاوي أمينة، إن بخصوص الاتفاق بين الجزائر والسودان في هذا المجال وتصدير اللحوم الحمراء المبردة، إنه مدروس للحصول على لحوم سودانية، مؤكدة أنه تم حجر القطيع ومن ثم ذبحه، ومن ثم أخذت عينات للمختبر وجاءت النتائج سليمة، وتابعت: نثمن جهود كل طاقم مسلخ الكدرو لوقفتهم بجانبنا.

الخرطوم: علي وقيع الله

صحيفة اليوم التالي